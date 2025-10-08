気象庁は、伊豆諸島の一部に暴風と高波の特別警報を発表しました。最大級の警戒を呼びかけています。台風が接近している八丈島から現在の様子を伝えてもらいます。八丈島の高台にあるホテルから、安全を確保してお伝えしています。今、雨はやんでいる状態ですが、ホテルの前の木を見てみますと、風に揺れています。1時間ほど前は葉だけだったのですが、今は時折、幹も揺れている状況です。朝から島内を取材していますと、住民の方