２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙ・井ノ原快彦（４９）が８日、都内で劇場アニメ「映画すみっコぐらし空の王国とふたりのコ」（３１日公開）のおひろめ試写会に井ノ原とともにナレーターを務める本上まなみ（５０）、主題歌を担当する木村カエラ（４０）と登場した。本作は２０１２年に誕生した、隅っこを好むという、ネガティブで個性的なキャラクター達が躍動するシリーズ最新作。作品に関連して、最近アゲアゲになったことをト