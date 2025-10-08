依頼人からの預かり金約６億円を流用したなどとして、神奈川県弁護士会は８日、同県小田原市の弁護士法人「小田原三の丸法律事務所」と同事務所代表の竹久保好勝弁護士（８２）について、懲戒手続きを開始したと発表した。発表によると、竹久保弁護士は受任した遺産分割事件など少なくとも約７０件で、依頼人から預かった不動産の売買代金など計約６億円を事務所経費などに流用していた。現時点で預かり金は約６億５２００万円