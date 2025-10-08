出産は、交通事故に遭ったときと同等のダメージを受けると言われますよね。それくらい体への負担がかかり、心身ともにボロボロになってしまうのに、いまいち出産の過酷さを理解できていない人もいるようで？今回は、出産した夜に仕事復帰を聞いてきた夫にドン引きした話をご紹介いたします。産後すぐに仕事復帰の話「妊娠中、切迫気味だったので医師に安静にするよう言われました。そのため仕事は予定よりも早めに休職したんです