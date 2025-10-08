来週月曜日、大阪・関西万博が閉幕します。入場券の販売はすでに終了、当日券の入手も大変な状況ですが、今日を含めて残り６日、東海地方からも多くの人が訪れているようです。きょうの様子を取材しました。 【写真を見る】“当日券“求めて2日連続野宿の人や… 先頭は前日のお昼から 閉幕まで5日の大阪･関西万博 入場前の行列に密着 10月8日午前2時ごろ…万博会場近くの路上には暗闇の中、横になっている人々の行列が…いったい