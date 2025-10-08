日本サッカー協会(JFA)は8日、キリンチャレンジカップ2025の日本代表vs.ブラジル代表について、観戦チケットが本日完売したと発表した。当日券の販売はない。同試合は14日に東京スタジアム(味の素スタジアム)で行われる。キックオフは19時30分の予定。テレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAで生配信される。