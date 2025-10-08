日本サッカー協会(JFA)は8日、10月のキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦(10日・パナスタ)、ブラジル戦(14日・味スタ)に臨む選手背番号を発表した。FW上田綺世(フェイエノールト)が9番から18番に変更。法政大や鹿島で背負い、SNSアカウント名にも採用した愛着ある番号で北中米W杯を目指すこととなった。背番号10はMF堂安律(フランクフルト)。これまで18番を着けていたFW町野修斗(ボルシア)が9番に変更され、1年ぶり復帰のDF