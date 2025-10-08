日本代表は8日、キリンチャレンジカップのパラグアイ戦(10日・パナスタ)、ブラジル戦(14日・味スタ)に向け、千葉市内で合宿3日目のトレーニングを行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、左足首を負傷しているMF久保建英(ソシエダ)が別メニュー。25人がランニングやボール回しでウォーミングアップした。パラグアイ戦を2日後に控え、森保ジャパンがいよいよ本格始動した。日本代表は6日に集合し、初回のトレーニングを実施し