元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが7日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、華麗なキックモーションでファンを魅了した。鮫島さんは4日にアディダスのイベントに参加。「アディダスRE-OPEN記念イベント蹴り方教室 in 三井アウトレットパーク木更津!」と題し、当日のショットを複数アップした。写真の中で黒のTシャツとグレーのトレーニングパンツを着用した鮫島さんは、キックターゲットのお手本