スウェーデン王立科学アカデミーは日本時間８日夜、２０２５年のノーベル化学賞を京都大特別教授の北川進氏ら３人に授与すると発表した。北川特別教授は、気体を分離・貯蔵できる多孔性金属錯体を開発した。 出所：MINKABU PRESS