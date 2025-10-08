『魔男のイチ』（西修：原作、宇佐崎しろ：作画）第1回【全5回】この記事の画像を見る「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第1位！魔法とは生き物である。試練を乗り越え魔法を習得するハンターを人は「魔女」と呼ぶ。辺境の山奥で繰り広げられる最強の魔女と恐るべき王の魔法（キング・ウロロ）の激闘。その最中に場違いなひとりの少年・イチが乱入する。魔女とも魔法とも無縁だった山暮らしの狩人が世界の常識をひっくり