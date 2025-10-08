10月7日、今年3月からBAY FM『BAYFM it!!』への出演を見合わせていたタレントの山瀬まみが復帰。休養の理由は子宮体がんの治療のためだったことを告白した。《久しぶり、みんなこんにちは》と元気な声で登場した山瀬。しかし、その闘病は壮絶なものだった。《何にも言わないでお休み入って、7ヶ月経っちゃった。まさかこんな長くかかるとは私も思ってなかった》と長くなった不在について触れ、《子宮体がんっていうがんになっち