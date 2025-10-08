10月7日、東京・有明アリーナで行われたバレーボールの『ワールドチャレンジシリーズ』。日本代表主将の石川祐希を擁するペルージャ（イタリア）が、郄橋藍の所属するSVリーグ覇者のサントリーに3-1で勝利した（第2戦は10月8日）。石川は中央大学在学中からイタリアに渡ってプロ選手としてプレーしていただけに、国内リーグの経験はない。そのため、郄橋との対戦は初めてのこととなり、今回は“夢の対決”と位置付