10月8日は「そばの日」。鹿児島では全国的に珍しく“そば派”が多く、かつては北海道に次ぐそばの名産地でもありました。県民に親しまれる「そば茶屋 吹上庵」では、山芋をつなぎに使った「薩摩そば」が伝統の味として受け継がれています。香り高く、のど越しの良いそばは、県外から戻った人々にも懐かしさを届ける一杯。鹿児島のそば文化の歴史と魅力を紐解きます。（詳しくは動画をご覧ください）