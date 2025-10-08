L’Arc-en-CielのリーダーでありベーシストのTETSUYAが11月28日、＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞追加公演を開催することが発表となった。ビルボードライブ公演は2022年から毎年恒例となっており、これは11月22日に開催される＜TETSUYA at Billboard Live TOKYO 2025＞の追加公演として行われるもの。初のバンド編成でおくるクラブ公演として、特別なアンサンブルを堪能することが可能となるとのことだ。■追加公演＜T