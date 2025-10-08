BE:FIRSTが10月6日に配信スタートした新曲「Stare In Wonder」のDance Practice映像が公開された。本楽曲は、10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌に決定している。今回公開されたDance Practice映像は定点で撮影され、よりダンスの全体観を楽しめる内容になっている。Special Dance Performance映像にも参加したKAITA、ReiNaの2名も加わったラストのサビはまさに圧巻。様々なダンスのジャンルが