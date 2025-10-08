プロ志望届は9日に締切日本高校野球連盟と全日本大学野球連盟は8日、新たなプロ志望届の提出者を公式サイトで公示。高校生が計123人、大学生が計172人となり、提出者は計295人になった。大学では日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパスの吉川正太郎捕手が新たに公示された。高校では、夏の甲子園で優勝した沖縄尚学からはいまだ提出者ゼロとなっている。トップレベルの高校生も、大学進学希望者が多いのが今年の特徴。ス