南さつま市で男性(80)が運転する軽トラックが電柱に衝突し死亡しました。警察によりますと8日午後2時前、南さつま市加世田川畑の市道で軽トラックが電柱に衝突しました。この事故で軽トラックを運転していた、南さつま市加世田川畑の泊正宣さん(80)が病院に運ばれましたが、約2時間後に死亡しました。警察が事故の原因を調べています。