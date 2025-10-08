台風の特別警報が発表された八丈島から、フジテレビ社会部・林ひなの記者の中継です。八丈島の南西側に来ています。雨は、日中は時折強く降る時がありましたが、現在は雨は降っていません。風は次第に強くなってきました。海も、午後になるにつれて波が高くなるときもあり、海岸に強く打ち寄せているのが確認できました。道には台風に備えて規制線が張られています。海岸沿いの南原道路など、少なくとも5カ所で通行止めとなってい