記者会見する日本郵政の根岸一行社長＝8日午後、東京都内日本郵政の根岸一行社長は8日の定例記者会見で、日本郵便が受けた軽バンの使用停止処分に関し「郵便局の業務に問題が発生したとの報告はない」と述べ、郵便物や荷物の集配に大きな影響は出ていないとの認識を示した。8日に処分の効力が発生したが、他社への配送委託などを円滑に進めているという。日本郵便が配達員の酒気帯び点呼を適切に実施しなかった問題を受け、国