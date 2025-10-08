福山雅治が9月27日、28日に、みずほPayPayドーム福岡で＜NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL＞福岡公演を開催した。本稿ではデビュー35周年ツアーの大千穐楽となった28日の模様をオフィシャルからのレポートでお届けする。◆ライブ写真開演定刻を迎えると、レスポール・カスタムのギターを抱えた福山がステージに登場。3万人のオーディエンスに向けてまず披露したのは、「クスノキ」のフ