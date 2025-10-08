南米ベネズエラのアラグア州で10月2日、町の伝統行事「カメレース」が開催された。【映像】約80匹が横一列でゆっくりゴールを目指す“カメレース”参加したカメは約80匹。横一列に並べられ、その背後から懸命に子どもたちが声援を送る。個性豊かな装飾を施された自慢のカメたちが、ゆっくりとゴールを目指していく。優勝したのは、20歳にして初出場の“遅れてきたルーキー”「ロベルト」だ。飼い主も誇らしげに抱き上げてい