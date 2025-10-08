櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）のフォーメーションが、5日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）で発表された。センターを務めるのは三期生の村井優。新たな表題曲センターが誕生した。ここでは、フォーメーションの注目ポイントを見ていく。【写真】櫻坂46、13thシングルフォーメーションの注目メンバー■フォーメーション一覧（3列目左から）遠藤理子、松田里奈、大園玲、村山美羽、