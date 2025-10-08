「ホロライブ」所属のVTuber・鷹嶺ルイさんが、8日までにエックスを更新。自身の2ndアルバム『Lapis Lazuli』を正規価格より高額で出品しているショップを発見し、ファンに注意を呼びかけた。【写真】2ndアルバムが転売されていることをファンに注意喚起する鷹嶺ルイさんアーティストとしても活動するルイさんの2ndアルバムは、“VS（闘い）”をテーマに、さまざまなジャンルの楽曲を収録した作品。完全限定生産版には直筆サイ