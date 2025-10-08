8日午後、9月の国内企業の倒産件数が発表され、4カ月連続で前年を上回り、909件に上ることが分かりました。帝国データバンクによりますと、2025年の1月から9月までの倒産件数は7619件で、2024年のペースを上回っています。企業の倒産が増える中、正念場を迎えている業界が、クリーニング店です。小林ランドリー工場・小林史明代表：父から継がせてもらって約23年目なんですけど、どんどん厳しい状況が、上がるというより常に低空飛