女優・土屋太鳳の実姉でチアリーダーの土屋炎伽さんが、8日までにインスタグラムを更新。チームを応援する姿に「かわいい」「素敵」など反響が集まっている。【別カット】抜群のスタイルでチームを応援する土屋炎伽さん（ほか2枚）社会人アメリカンフットボール「Xリーグ」のチアリーディングチーム「ブルーサンダース」に所属している炎伽さん。今回の投稿では「今シーズンもいよいよ折り返し地点先週のホームタウンゲーム