和田アキ子が10月22日、全30曲収録の『和田アキ子 オールタイムベスト』をリリースする。同作品の収録曲詳細が公開となった。『和田アキ子 オールタイムベスト』には、TikTokで5億回以上再生を記録した令和のヒット曲「YONA YONA DANCE」をはじめ、「古い日記」「笑って許して」などの名曲、そして代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」はオリジナル版と2025年再レコーディング版が収録される。今回新たに発表された新曲は、10-FEET