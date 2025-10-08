「シブがき隊」元メンバーの布川敏和（６０）が８日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。引っ越したマンションでまさかの隣人を初告白した。司会の黒柳徹子から「還暦を機にフッくんは、生活を一新させようとマンションを探した」と話をふられ、「はい。どこに住もうかなと思ったんですけど、孫の近くがいいと思って娘の近所に。不動産屋さんに言って探してもらってた」と長女のタレント・布川桃花の家