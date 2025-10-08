◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ練習日（８日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）昨年大会覇者の佐藤心結（みゆ、ニトリ）が、大会２連覇と来季米ツアー参戦への意気込みを語った。茨城・明秀学園日立高３年時にアマチュアで出場した２１年大会は渋野日向子（サントリー）らとのプレーオフの末に２位。昨年大会は初優勝を飾った吉兆の地だ。この１年間を「めっちゃ早く感じる」と振り返り、「い