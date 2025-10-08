『鬼売れアイドルが今日も私を推してくる』（狼/ぶんか社）第6回【全7回】【漫画】『鬼売れアイドルが今日も私を推してくる』を第1回から読む演技の世界で大成したい！ 売れない地下アイドル兼俳優の江夏紗雪は、厳しい現実を突き付けられながらも地道に目の前の仕事と向き合っていた。鬼売れアイドル・冬麻seraの活躍を見る度、敵意を剝き出しにする紗雪だったが、当のseraはなぜか紗雪のことを激推ししていて…。嫉妬す