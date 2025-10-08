フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が８日に放送され、ゲストのビジュアルにネットが仰天した。この日は「第４回秋の常識王決定戦」と題し、水曜レギュラーと同局系「呼び出し先生タナカ」（月曜・午後８時）チームが対決した。「タナカ」チームで参戦したのは、「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」猪狩蒼弥、「ハリセンボン」箕輪はるか、タレントの村重杏奈と横川尚隆だった。４人は制服風の衣装を着用してい