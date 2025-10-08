８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党が７日午前、総裁選挙後初の総務会を開催。高市早苗新総裁が新たな執行部人事を発表したことを報じた。副総裁には麻生太郎氏が選任された。総裁選で高市氏への投票を呼びかけ、キングメーカーぶりを発揮した麻生氏についてコメンテーターで出演の政治アナリストの伊藤惇夫氏は「想像の範囲ですけど、当初は誰が勝ちそうだというのを、