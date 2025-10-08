俳優の磯村勇斗（３３）が８日、大井競馬場で行われたミニトークショーに登場した。今回、同日行われた第２７回ジャパンダートクラシック（Ｊｐｎ１）のゲストキャラクターに就任。ＣＭ動画などに出演した。トークショーでは大井競馬場の印象について「これまでレースを拝見して、熱い歓声が届いてきて、競走馬の砂を踏む音が、太鼓を聞いているような感じがして僕も熱くなりました。ナイター競馬も初めてで、今日ここでデビ