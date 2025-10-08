私「絵本返して」ママ友「ケチ！」うわ、厚かましすぎ。でも『ある情報』を教えたら、慌てて返しにきて！？ftn-fashion trend news-

頼まれたことを断るのが気まずい...ママ友と愛娘の「溝」に衝撃

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 先日、ママ友が親子で我が家に遊びに来た際のエピソードを紹介している
  • 絵本を強引に借りたママ友に「そろそろ返してもらってもいいかな?」とLINE
  • 「大切な本だから返してほしい」と返信すると、ママ友は逆ギレしたという
記事を読む

おすすめ記事

  • Photo: Adobe Stock
    チャットで「お世話になっております」はいらない。では感じのいい人は代わりに何と始める？ 2025年10月2日 6時10分
  • 【義母、呼ばないで！！】せっかく育休中なのに！アポ無し訪問義母にウンザリ＜第1話＞#4コマ母道場
    【義母、呼ばないで！！】せっかく育休中なのに！アポ無し訪問義母にウンザリ＜第1話＞#4コマ母道場 2025年10月8日 18時50分
  • Photo: Adobe Stock
    チャットで既読をつけたのにすぐに返信できない。感じのいい人は何と伝える？ 2025年10月8日 7時10分
  • 瀬戸康史のインスタグラム（＠ｋｏｊｉｓｅｔｏ０５１８）より
    瀬戸康史、書籍の発売を報告！公開された多彩なショットに「かっこよすぎる、、！」「ギャップに撃ち抜かれました」 2025年10月2日 17時1分
  • 孫の既読スルーに号泣!?孫ラブな暴走おばあちゃんの愛が「厄介すぎて怖い」とSNS騒然【作者に訊いた】
    孫の既読スルーに号泣!?孫ラブな暴走おばあちゃんの愛が「厄介すぎて怖い」とSNS騒然【作者に訊いた】 2025年10月3日 6時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 麻生氏からの手紙晒す 批判の声
    2. 2. バカリズム　タクシーで産後の妻が待つ病院へ　パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」
    3. 3. 任天堂の謎のアニメ動画が話題
    4. 4. AdoがTV出演 眉をひそめる人続出
    5. 5. 日本で名前笑われる 女優明かす
    6. 6. 草間逮捕も...現場がかばうワケ
    7. 7. 自転車で転倒…そこへトラックか　男児死亡　千葉・八千代市
    8. 8. 注文スキップ 寿司店で苦い経験
    9. 9. 終活で引っ越し まさかの隣人
    10. 10. 子ひかれ死亡 避けようとし転倒?
    1. 11. 高市総裁会見前「支持率下げてやる」の音声　ネット大荒れ→取材に日本テレビ「弊社の関係者ではございません」　現在は会見以外削除
    2. 12. 「安らかに眠る」記事に疑問続出
    3. 13. ノーベル賞 勧誘の電話と勘違い
    4. 14. ホロライブ所属のVTuberに驚き
    5. 15. 米博士 ノーベル賞に気づかず
    6. 16. エイベックス会長「覚悟しとけ」
    7. 17. 外免切替が厳格化 外国人が困惑
    8. 18. 支持率下げる発言 日テレが弁明
    9. 19. 佐久間大介の速報対応 称賛の声
    10. 20. アサヒ「流出疑いの情報」を確認
    1. 1. 麻生氏からの手紙晒す 批判の声
    2. 2. 自転車で転倒…そこへトラックか　男児死亡　千葉・八千代市
    3. 3. 注文スキップ 寿司店で苦い経験
    4. 4. 子ひかれ死亡 避けようとし転倒?
    5. 5. ノーベル賞 勧誘の電話と勘違い
    6. 6. 外免切替が厳格化 外国人が困惑
    7. 7. アサヒ「流出疑いの情報」を確認
    8. 8. 28歳で売春始めた女優 凄絶人生
    9. 9. 高市氏待つ記者「支持率下げる」
    10. 10. 小6から賭博か 中1を児相に通告
    1. 11. 小泉純一郎氏「息子は早すぎる」
    2. 12. ノーベル化学賞 京大教授が受賞
    3. 13. 首都高「辰巳車検」で6台即検挙
    4. 14. JR東日本 全面的な運賃改定へ
    5. 15. 弁護士 預かり金6億円を流用か
    6. 16. 学部・修士の５年一貫教育を来年度にも制度化、大学院進学者増やし専門人材増やす狙い…文科省方針
    7. 17. LINEが11月に使えなくなる可能性
    8. 18. 東南アジアで少女のわいせつな動画を撮影するなどした疑いで2度逮捕 歯科医師の61歳男性を不起訴処分
    9. 19. 日本人名義の偽の免許証で口座開設か　ベトナム人の男女6人逮捕
    10. 20. ビジネスクラス機内食の事前選択
    1. 1. 支持率下げる発言 日テレが弁明
    2. 2. 行方不明? ほっかほっか亭が捜索
    3. 3. 伊東市議選 ウソの噂で大混乱か
    4. 4. 高市氏 萩生田氏を「傷もの」
    5. 5. 三原氏「まさかの写り方」で唖然
    6. 6. 伸晃氏 WLB発言は「まずかった」
    7. 7. 参政党代表、連立の可能性は否定
    8. 8. マイナカード 2026年から廃止か
    9. 9. 馬車馬発言に難癖 志位氏が物議
    10. 10. 前橋市長 ラブホ一択だった理由
    1. 11. 田園都市線の脱線 原因が判明
    2. 12. 進次郎氏 ラスト演説で「異変」
    3. 13. 愛子さま コンサートお忍び訪問
    4. 14. 今は絶対NG 昭和の学校がヤバい
    5. 15. 牛タン屋台で豚タン 摘発は困難?
    6. 16. 「高市潰し」公明代表の釈明物議
    7. 17. 小林鷹之氏の政策 ネット荒れる
    8. 18. 手数料「ゼロゼーロ」の証券会社
    9. 19. 帰国した長男に「帰ってくるな」
    10. 20. 「なぜ、配達員を?」正体に絶句
    1. 1. 日本で名前笑われる 女優明かす
    2. 2. 米博士 ノーベル賞に気づかず
    3. 3. 咳止めシロップで子19人死亡 印
    4. 4. 韓国のノーベル賞受賞は「衝撃」
    5. 5. 海外モデル転落死 他殺の可能性
    6. 6. 拷問を生配信→民家で遺体 南米
    7. 7. ぼったくりタクシー 韓国で非難
    8. 8. 韓国の人気チアガールが引退へ
    9. 9. 韓国の未来はどうなる? 調査結果
    10. 10. 中国の川 1頭の野生パンダ目撃
    1. 11. 高速道路上で車を降りスズメバチの巣を捕獲「さなぎを食べたくて前から気になっていた」―中国
    2. 12. ダライ・ラマの後継者選び。驚くべきその方法とは？
    3. 13. ふかふかのベッドって飛び跳ねたくなるよね…という人々の写真18枚
    4. 14. うわ、部屋がまぶしい…友達が留守中にいたずら
    5. 15. キュートな変身を遂げたコーギー犬ばかりのコスプレ写真27枚
    6. 16. イオン、PBの「骨抜き・皮なしサーモン」拡大展開を開始
    7. 17. 船が浮いて見える伊の絶景写真
    8. 18. 中国で攻撃ヘリ墜落―機体後部で爆発か、目撃者「巨大な音した」
    9. 19. ハムスターを動力に「ハムスターの絵」を描くお絵かきマシンが登場
    10. 20. 日本は風呂とトイレが別々なうえに快適だ！　さすが「何でも追求する日本人だ」＝中国
    1. 1. 「贈与税」が発生しないケース
    2. 2. UFJ銀 55歳の給与引き下げ廃止へ
    3. 3. 新事業で大成功? GEOの急成長
    4. 4. お金持ちの人数、職業、タイプ分け　−資産10億級 極上リッチの鉄則【1. 正体】
    5. 5. ＶＴＯＬ戦闘機、空母搭載は必然だが開発困難・・・「ロシア機を踏襲せよ」＝中国メディア
    6. 6. “日本のカジノ王”パチスロ最大手会長は本当に「解任」されたのか
    7. 7. 東洋エンジ､150億円の増資で苦境を脱せるか
    8. 8. 吉本をブラック企業と見る考え方
    9. 9. 潜入記者が明かすアマゾンの内側
    10. 10. 現代アートとは自分流に｢時代を切り取る｣仕事
    1. 11. 初の赤字転落 大戸屋の「誤算」
    2. 12. 選挙ポスター公費負担｢100万円超｣への大疑問
    3. 13. 吉本ホワイト化 薄給ネタは終了?
    4. 14. 令和の女子小学生が熱中する｢平成ギャル風小説｣の意外な中身
    5. 15. “超一流の営業マン”は、お客様に「配慮」はするが、「遠慮」はしない
    6. 16. 河北医療財団・河北博文理事長「『その人らしくいかに生きるか』という時代に『スマートホスピタル』を創りたい」
    7. 17. 自宅の蔵から銃が出てきた彼女の壮絶すぎる体験
    8. 18. 【サイバーエージェント・藤田晋】の事業観『何が起きてもの気持ちで、しかし思い詰めずに』
    9. 19. 不二家「アンパンマン苺のショートケーキ」2022年こどもの日に向けリニューアル、苺のチョコショートケーキも
    10. 20. ｢お金を稼げる人が偉い｣は当たり前ではない…多くの歴史学者が忘れてしまった｢歴史語り｣の効用
    1. 1. アンダーアーマーが最大56%OFFに
    2. 2. ゲーム関連アイテムが最大60%OFF
    3. 3. Amazonセールで40%OFFの商品特集
    4. 4. Google 新ホームスピーカー発表
    5. 5. 京都市営地下鉄におけるWiMAX 2+エリア整備が完了
    6. 6. レノボがLTEにも対応するノートパソコン「ThinkPad X1 Carbon」などを発表！新製品のポイントをじっくりと写真と動画で紹介【レポート】
    7. 7. Google Mapにグループ計画機能追加。複数人でのお店選びに便利
    8. 8. 「コネクテッドTV広告」の市場、いよいよ盛り上がり始める ： インベントリーは直接購入のほうが安上がり
    9. 9. 講談社「ATOM」に「着座タイプ」が誕生！手犲Ｃ郢瓩寮乎唾呂罎りのキャラクターとして「G20大阪サミット」にも出展！
    10. 10. AIと倫理 「AIは鉄腕アトムではなくエイリアンのよう・・」第2回 ABEJA コロキアム「AIとバイアス、その在り処」講演レポート
    1. 11. 全日空HD ANAアバターロボットがCEATECのブースに大集合！力触覚技術で調理、本物のCAとの会話、釣りロボットも登場！
    2. 12. 僕でもできた！ 「最短で結果を出す」ポートレート撮影講座 第11回 三分割法や水平を意識すれば、写真は劇的に安定する
    3. 13. 4年連続1位 AQUOS sense人気の裏
    4. 14. 「クラブハウス」日本上陸の経路
    5. 15. MINISFORUM、Ryzen 9 5900HX搭載のコンパクトなデスクトップPC「HX90」
    6. 16. 「PayPayあと払い」のメリット
    7. 17. ガーミン「Forerunner 955 Dual Power」レビュー - ランナー向け最上位ウォッチの使い勝手はいかに？
    8. 18. la tomatinaと検索 ヤバいことに
    9. 19. ゴルフ用品総合メーカー「つるや」初、レディースECショップをオープン
    10. 20. ペルチェ素子で急速×直接冷却！様々なスマホに２WAYで取り付けできる、スマホクーラー
    1. 1. MLB「二刀流ルール」を撤廃か
    2. 2. 大谷の「本気注意」で朗希が変貌
    3. 3. 台湾チア加入「楽天が日本企業」
    4. 4. ドジャースに2連敗で口論勃発
    5. 5. 凱旋門賞 の「恐ろしい」現実
    6. 6. 3日の公示　ロッテが藤原恭大、福田秀平、本前郁也を昇格、楽天は涌井が先発へ
    7. 7. 「秒殺」吉田優利、居酒屋でアルバイト…!? 看板娘姿にコメント多数
    8. 8. ロッテ・寺地隆成「残り2試合あるので、なんとか今の打率よりも上げられれば」プロ初安打から丸1年。高卒2年目の今季は自身初の規定打席到達&シーズン100安打達成
    9. 9. 巨人のドラ1指名 最有力は誰か
    10. 10. 木村文乃が真美子さんのお手本か
    1. 11. 矢野氏が高知の女子野球部GM就任
    2. 12. ロッテ藤岡 国内FA権は熟考姿勢
    3. 13. 観客席に鉄骨落下 J3公式戦中止
    4. 14. 陣内貴美子“最後の挑戦” バルセロナ五輪の真相とは？
    5. 15. 本田圭佑、家長昭博　U-22日本代表 ／ 北京五輪２次予選　シリア戦（Ａ）
    6. 16. ロビーニョ　レアル・マドリー ／ 欧州ＣＬ第1節
    7. 17. 野瀬瞳 ／ ジャパンオープン2009
    8. 18. 春菜めぐみ／SUPER GTレースクイーン
    9. 19. リョート・マチダ兄が衝撃KO勝ち
    10. 20. 格闘技選手の「思いやり」に称賛
    1. 1. バカリズム　タクシーで産後の妻が待つ病院へ　パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」
    2. 2. 任天堂の謎のアニメ動画が話題
    3. 3. AdoがTV出演 眉をひそめる人続出
    4. 4. 草間逮捕も...現場がかばうワケ
    5. 5. 終活で引っ越し まさかの隣人
    6. 6. 高市総裁会見前「支持率下げてやる」の音声　ネット大荒れ→取材に日本テレビ「弊社の関係者ではございません」　現在は会見以外削除
    7. 7. 「安らかに眠る」記事に疑問続出
    8. 8. エイベックス会長「覚悟しとけ」
    9. 9. 17年前の進次郎氏評にネット沸騰
    10. 10. 佐久間大介の速報対応 称賛の声
    1. 11. 総理なれば経験積める 発言物議
    2. 12. Aぇ！group 草間めぐる騒動謝罪
    3. 13. 渡邊渚 加速する「ファン離れ」
    4. 14. 實吉達郎さん死去 UMAの名付け親
    5. 15. 中村玉緒が涙 老人ホームでの今
    6. 16. 炎上の江口氏は「締切守らない」
    7. 17. Fukaseのがっつりタトゥーに困惑
    8. 18. がっかりした夏ドラマ 不名誉1位
    9. 19. 堂本光一と「熱愛」女優に異変
    10. 20. ケンコバの隣の男性 性動画鑑賞
    1. 1. 体重10kg減で”脱下半身デブ”。韓国女優が実証した【脚痩せダイエット】のポイント
    2. 2. メンタルが弱い子の親 共通点
    3. 3. 出産した夜に仕事復帰 夫にあ然
    4. 4. 大人世代に勧めるダイソースマホ
    5. 5. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
    6. 6. 沖縄のブルーシールで、気軽にアメリカ気分！
    7. 7. 冷し麺前線が東京に上陸!!揚州商人に冷し麺シリーズ3品が登場！
    8. 8. 「ずっとしていたい…。」相手を虜にする“心地よいキス”の仕方
    9. 9. 関東 日帰り 出会い旅 Vol.011 ／衣食住を考える旅（群馬県前橋市）【前編】
    10. 10. 東南アジア最大級のファッションイベント「ジャカルタ・ファッション・ウィーク2017」
    1. 11. 悩む必要なし！面長さんのための最旬ショートカット大公開♡
    2. 12. 国家資格 ブラジルコーヒー鑑定士監修の新商品が登場！
    3. 13. 「GU」2018年春の新作が先行販売
    4. 14. 【ルック】オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー2018-19秋冬ウィメンズコレクション
    5. 15. ヘアクリップでできる簡単ヘアアレンジ７選！忙しい朝にもおすすめ♪
    6. 16. 初心者も安心！福岡・筑豊エリアのコテージやバンガローもあるキャンプ場5選
    7. 17. 【ルック】ジョン ローレンス サリバン2019春夏コレクション
    8. 18. 《ローラ メルシエ》2/27〜新発売「フローレス ルミエール ラディアンス パーフェクティング ファンデーション」でパーフェクトに輝くツヤ肌に
    9. 19. 女性に人気!?ボブはスタイリッシュでおしゃれなツーブロックに☆
    10. 20. 【育児マンガ】吸引分娩で娘の頭がとんでもない事に！の巻