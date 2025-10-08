メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の認定こども園で、2歳の女の子が通園バスの車内に1時間置き去りにされていたことが分かりました。 「この度は皆様、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」（かみいしづこどもの森 脇淵竜舟 園長） 置き去りがあったのは、大垣市上石津町の認定こども園「かみいしづこどもの森」です。 園によると、9月2日午前9時半ごろ、園長が運転していたバスが14人の園児と保育士を乗せ園