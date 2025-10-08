KLMオランダ航空は、創立106周年となる2025年10月7日(オランダ時間)に、「ミニチュア デルフトブルーハウス」の最新モデルを公開しました。シリーズ106番目となるミニチュアは、ライデン旧市街に建つピータース教会の教区長住宅「ヴィラ・ラモー(Villa Rameau)」がモデルになっています。 KLMオランダ航空 創立106周年記念「ミニチュア デルフトブルーハウス」  1950年代以来、KLMオランダ航空の長距離国際線ワール