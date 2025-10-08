ドジャースのロバーツ監督が日本時間8日、翌日の地区シリーズ第3戦の前日記者会見に臨み、前の試合で好プレーを見せたベッツ選手について語りました。7日のフィリーズとの試合では1点差に迫られた9回にノーアウト2塁で相手のバントに対してサードとファーストが猛チャージし、サードのカバーに入ったベッツ選手がランナーをタッチアウト。流れを相手に渡さないビッグプレーを見せました。このホイールプレーは話題となり、アウトを