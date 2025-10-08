2018年の富山交番襲撃事件で、奪われた拳銃で警備員が死亡したのは富山県警の初動に不備があったためだとして、妻が県に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は8日、請求を棄却した富山地裁判決を不服として控訴した。