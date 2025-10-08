車が店舗に突っ込みました。8日午前、上田市のペットショップにライトバンが突っ込む事故があり、運転していた74歳の男性が病院に搬送されました。床一面に散らばったガラスや商品の砂。バックで突っ込んだ車のリアガラスは全面割れてしまっています。警察によりますと８日午前10時半すぎ、上田市住吉の国道144号沿いにあるペットショップで、ライトバンが駐車場から店の出入口ドアにバックで突っ込む事故がありました。ライトバン