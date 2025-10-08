客を乗せた路線バスが交通トラブルに巻き込まれたことを想定した訓練が、愛知県一宮市で行われました。訓練は名鉄バスの車両を使い、運行中のバスの進路を塞いだ車から凶器を持った男が近づいてきた想定で行われ、運転士らおよそ40人が参加しました。男が車内に入ってこないように乗降口を閉じたことを運転士が乗客に説明したほか、窓を叩き割られるなどの危険が及ぶ場合は、車内の緊急ボタンで周囲に知らせるといった対応を