８日午前１０時頃、京都府舞鶴市長浜で、４０歳代の男性が、柿の木から下りてきたツキノワグマ（体長約７０センチ）に左腕をひっかかれた。男性に出血はなく、軽傷という。クマは近くの山へ逃げた。市や府警舞鶴署が付近で警戒を強化している。市の発表では、男性が仕事で民家を訪れたところ、庭先の木からクマが下りてきたという。クマは成獣とみられ、男性の腕には長さ約１０センチの爪痕が残り、病院で治療を受けた。市は