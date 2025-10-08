東京を拠点に活動するハイパーポップユニット・STARKIDS（スターキッズ）が秋を駆け抜ける怒涛の3週連続リリースを発表した。第1弾となる本⽇リリースの「REFRESH」は、STARKIDSの持ち味であるハイエナジーとキャッチーなフックを詰め込んだダンスアンセム。東京・奥多摩の⼭間のAirbnbで、コラボレーターのlileffortとDJ／マネージャーSteffenYoshikiと共に実施した作曲キャンプで制作され、Eurodance、J-core、Rage