東ハトは、「あみじゃが・柚子こしょう味」を10月13日から全国コンビニルート先行（スーパーマーケットなど一般ルートは10月20日）において、期間限定発売する。「あみじゃが」は、あみ状の厚切りカットから生まれるザクッと堅い食感で、フライドポテトの風味をしっかり楽しめる厚切りポテトチップス。「あみじゃが・柚子こしょう味」「あみじゃが・柚子こしょう味」は、風味豊かな柚子の香りと青唐辛子の程よい辛味が、ポテトの美