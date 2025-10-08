LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「テーマパークセール」を10月1日正午から15日正午まで開催している。テーマパーク周辺のホテルが対象となっており、いずれもポイント利用後の料金は、グランドニッコー東京ベイ 舞浜（2名素泊まり）が24,000円から、ハイアットリージェンシー東京ベイ（同）が14,700円から、オリエンタルホテル東京ベイ（同）が16,848円から、レゴランド・ジャパン・ホテル