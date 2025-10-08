佐々木は守護神としてチームを支えている(C)Getty Imagesドジャース・佐々木朗希の「2球セーブ」の余韻が冷めやらない。現地時間10月6日のフィリーズとの地区シリーズ第2戦。9回に2点を返されて4−3と1点差に迫られ、なお二死一、三塁という大ピンチで、この回3人目の投手として登板。打率.304の首位打者で、今季のナ・リーグ唯一の3割打者であるトレー・ターナーを99.3マイル（約160km）の直球で二ゴロに仕留め、薄氷を踏む2連