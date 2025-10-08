日本サッカー協会は8日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦・ブラジル代表戦に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。第2次森保ジャパンでは「9」を着けていた上田綺世が「18」に変更となり、町野修斗が新たに「9」を着けることに。町野は「綺世くんが18番を着けたかったみたいです」と明かした。記者が「交換（9番↔18番）しようという感じ？」と投げかけると「まあ、そんな感じでした」と答えてくれた。