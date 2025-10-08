人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）突然のラッキー到来！ チャンスは必ずモノにする覚悟を。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）不調気味の運気回復には、金色がおすすめ。金のボタンやリングを選んで。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）気分