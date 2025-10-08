「犬は飼い主に似る」とはよく聞くが、まさかここまでリンクするとは......！【話題のポスト】110万表示、4.6万いいねの?種族を超えた親子関係?驚かずにはいられない１枚が、X上で注目を浴びている。Xユーザーの＠umekochanyoさんが2025年9月22日に投稿したのは、お風呂の浴槽を見つめる2つの後ろ姿。どちらも身を乗り出して、同じ姿勢・同じ角度で浴槽をのぞき込んでいる。犬と人、種族は違うのに醸し出す雰囲気はソックリだ。本