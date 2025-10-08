オープンデジタルビジネスコンソーシアム（ODBC）は8日、記者向けに説明会を開催した。ODBCでは、12月18日に施行予定の「スマホソフトウェア競争促進法」いわゆる“スマホ新法”に対応すべく、公正取引委員会など当局に対して提案や助言などアプローチを行う団体で、クアルコム（Qualcomm）やグーグル（Google）、Facebookの日本法人とガーミン（Garmin）が会員となり構成されている。 5月