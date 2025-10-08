10月8日は、語呂合わせで「イレバデー」です。名古屋市千種区の日泰寺で、入れ歯の供養祭が開かれました。8日、500人分の古い入れ歯などが供養され、参列した人が手を合わせていました。一宮市から来た人：「主人が5月半ばに亡くなったから。仏壇に『入れ歯の供養に行ってくるよ』と声をかけて」主催した愛知県保険医協会は、入れ歯に使われていた銀などを換金し、子どもたちの歯の治療を支援する団体などに寄付すると