10月8日は、語呂合わせで「イレバデー」です。名古屋市千種区の日泰寺で、入れ歯の供養祭が開かれました。8日、500人分の古い入れ歯などが供養され、参列した人が手を合わせていました。一宮市から来た人：「主人が5月半ばに亡くなったから。仏壇に『入れ歯の供養に行ってくるよ』と声をかけて」主催した愛知県保険医協会は、入れ歯に使われていた銀などを換金し、子どもたちの歯の治療を支援する団体などに寄付すると
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 麻生氏からの手紙晒す 批判の声
- 2. バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」
- 3. 任天堂の謎のアニメ動画が話題
- 4. AdoがTV出演 眉をひそめる人続出
- 5. 日本で名前笑われる 女優明かす
- 6. 草間逮捕も...現場がかばうワケ
- 7. 自転車で転倒…そこへトラックか 男児死亡 千葉・八千代市
- 8. 注文スキップ 寿司店で苦い経験
- 9. 終活で引っ越し まさかの隣人
- 10. 子ひかれ死亡 避けようとし転倒?
- 1. 麻生氏からの手紙晒す 批判の声
- 2. 自転車で転倒…そこへトラックか 男児死亡 千葉・八千代市
- 3. 注文スキップ 寿司店で苦い経験
- 4. 子ひかれ死亡 避けようとし転倒?
- 5. ノーベル賞 勧誘の電話と勘違い
- 6. 外免切替が厳格化 外国人が困惑
- 7. アサヒ「流出疑いの情報」を確認
- 8. 28歳で売春始めた女優 凄絶人生
- 9. 高市氏待つ記者「支持率下げる」
- 10. 小6から賭博か 中1を児相に通告
- 1. 支持率下げる発言 日テレが弁明
- 2. 行方不明? ほっかほっか亭が捜索
- 3. 伊東市議選 ウソの噂で大混乱か
- 4. 高市氏 萩生田氏を「傷もの」
- 5. 三原氏「まさかの写り方」で唖然
- 6. 伸晃氏 WLB発言は「まずかった」
- 7. 参政党代表、連立の可能性は否定
- 8. マイナカード 2026年から廃止か
- 9. 馬車馬発言に難癖 志位氏が物議
- 10. 前橋市長 ラブホ一択だった理由
- 1. 日本で名前笑われる 女優明かす
- 2. 米博士 ノーベル賞に気づかず
- 3. 咳止めシロップで子19人死亡 印
- 4. 韓国のノーベル賞受賞は「衝撃」
- 5. 海外モデル転落死 他殺の可能性
- 6. 拷問を生配信→民家で遺体 南米
- 7. ぼったくりタクシー 韓国で非難
- 8. 韓国の人気チアガールが引退へ
- 9. 韓国の未来はどうなる? 調査結果
- 10. 中国の川 1頭の野生パンダ目撃
- 11. 高速道路上で車を降りスズメバチの巣を捕獲「さなぎを食べたくて前から気になっていた」―中国
- 12. ダライ・ラマの後継者選び。驚くべきその方法とは？
- 13. ふかふかのベッドって飛び跳ねたくなるよね…という人々の写真18枚
- 14. うわ、部屋がまぶしい…友達が留守中にいたずら
- 15. キュートな変身を遂げたコーギー犬ばかりのコスプレ写真27枚
- 16. イオン、PBの「骨抜き・皮なしサーモン」拡大展開を開始
- 17. 船が浮いて見える伊の絶景写真
- 18. 中国で攻撃ヘリ墜落―機体後部で爆発か、目撃者「巨大な音した」
- 19. ハムスターを動力に「ハムスターの絵」を描くお絵かきマシンが登場
- 20. 日本は風呂とトイレが別々なうえに快適だ！ さすが「何でも追求する日本人だ」＝中国
- 1. 「贈与税」が発生しないケース
- 2. UFJ銀 55歳の給与引き下げ廃止へ
- 3. 新事業で大成功? GEOの急成長
- 4. お金持ちの人数、職業、タイプ分け −資産10億級 極上リッチの鉄則【1. 正体】
- 5. ＶＴＯＬ戦闘機、空母搭載は必然だが開発困難・・・「ロシア機を踏襲せよ」＝中国メディア
- 6. “日本のカジノ王”パチスロ最大手会長は本当に「解任」されたのか
- 7. 東洋エンジ､150億円の増資で苦境を脱せるか
- 8. 吉本をブラック企業と見る考え方
- 9. 潜入記者が明かすアマゾンの内側
- 10. 現代アートとは自分流に｢時代を切り取る｣仕事
- 11. 初の赤字転落 大戸屋の「誤算」
- 12. 選挙ポスター公費負担｢100万円超｣への大疑問
- 13. 吉本ホワイト化 薄給ネタは終了?
- 14. 令和の女子小学生が熱中する｢平成ギャル風小説｣の意外な中身
- 15. “超一流の営業マン”は、お客様に「配慮」はするが、「遠慮」はしない
- 16. 河北医療財団・河北博文理事長「『その人らしくいかに生きるか』という時代に『スマートホスピタル』を創りたい」
- 17. 自宅の蔵から銃が出てきた彼女の壮絶すぎる体験
- 18. 【サイバーエージェント・藤田晋】の事業観『何が起きてもの気持ちで、しかし思い詰めずに』
- 19. 不二家「アンパンマン苺のショートケーキ」2022年こどもの日に向けリニューアル、苺のチョコショートケーキも
- 20. ｢お金を稼げる人が偉い｣は当たり前ではない…多くの歴史学者が忘れてしまった｢歴史語り｣の効用
- 1. アンダーアーマーが最大56%OFFに
- 2. ゲーム関連アイテムが最大60%OFF
- 3. Amazonセールで40%OFFの商品特集
- 4. Google 新ホームスピーカー発表
- 5. 京都市営地下鉄におけるWiMAX 2+エリア整備が完了
- 6. レノボがLTEにも対応するノートパソコン「ThinkPad X1 Carbon」などを発表！新製品のポイントをじっくりと写真と動画で紹介【レポート】
- 7. Google Mapにグループ計画機能追加。複数人でのお店選びに便利
- 8. 「コネクテッドTV広告」の市場、いよいよ盛り上がり始める ： インベントリーは直接購入のほうが安上がり
- 9. 講談社「ATOM」に「着座タイプ」が誕生！手犲Ｃ郢瓩寮乎唾呂罎りのキャラクターとして「G20大阪サミット」にも出展！
- 10. AIと倫理 「AIは鉄腕アトムではなくエイリアンのよう・・」第2回 ABEJA コロキアム「AIとバイアス、その在り処」講演レポート
- 11. 全日空HD ANAアバターロボットがCEATECのブースに大集合！力触覚技術で調理、本物のCAとの会話、釣りロボットも登場！
- 12. 僕でもできた！ 「最短で結果を出す」ポートレート撮影講座 第11回 三分割法や水平を意識すれば、写真は劇的に安定する
- 13. 4年連続1位 AQUOS sense人気の裏
- 14. 「クラブハウス」日本上陸の経路
- 15. MINISFORUM、Ryzen 9 5900HX搭載のコンパクトなデスクトップPC「HX90」
- 16. 「PayPayあと払い」のメリット
- 17. ガーミン「Forerunner 955 Dual Power」レビュー - ランナー向け最上位ウォッチの使い勝手はいかに？
- 18. la tomatinaと検索 ヤバいことに
- 19. ゴルフ用品総合メーカー「つるや」初、レディースECショップをオープン
- 20. ペルチェ素子で急速×直接冷却！様々なスマホに２WAYで取り付けできる、スマホクーラー
- 1. MLB「二刀流ルール」を撤廃か
- 2. 大谷の「本気注意」で朗希が変貌
- 3. 台湾チア加入「楽天が日本企業」
- 4. ドジャースに2連敗で口論勃発
- 5. 凱旋門賞 の「恐ろしい」現実
- 6. 3日の公示 ロッテが藤原恭大、福田秀平、本前郁也を昇格、楽天は涌井が先発へ
- 7. 「秒殺」吉田優利、居酒屋でアルバイト…!? 看板娘姿にコメント多数
- 8. ロッテ・寺地隆成「残り2試合あるので、なんとか今の打率よりも上げられれば」プロ初安打から丸1年。高卒2年目の今季は自身初の規定打席到達&シーズン100安打達成
- 9. 巨人のドラ1指名 最有力は誰か
- 10. 木村文乃が真美子さんのお手本か
- 1. バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」
- 2. 任天堂の謎のアニメ動画が話題
- 3. AdoがTV出演 眉をひそめる人続出
- 4. 草間逮捕も...現場がかばうワケ
- 5. 終活で引っ越し まさかの隣人
- 6. 高市総裁会見前「支持率下げてやる」の音声 ネット大荒れ→取材に日本テレビ「弊社の関係者ではございません」 現在は会見以外削除
- 7. 「安らかに眠る」記事に疑問続出
- 8. エイベックス会長「覚悟しとけ」
- 9. 17年前の進次郎氏評にネット沸騰
- 10. 佐久間大介の速報対応 称賛の声
- 1. 体重10kg減で”脱下半身デブ”。韓国女優が実証した【脚痩せダイエット】のポイント
- 2. メンタルが弱い子の親 共通点
- 3. 出産した夜に仕事復帰 夫にあ然
- 4. 大人世代に勧めるダイソースマホ
- 5. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
- 6. 沖縄のブルーシールで、気軽にアメリカ気分！
- 7. 冷し麺前線が東京に上陸!!揚州商人に冷し麺シリーズ3品が登場！
- 8. 「ずっとしていたい…。」相手を虜にする“心地よいキス”の仕方
- 9. 関東 日帰り 出会い旅 Vol.011 ／衣食住を考える旅（群馬県前橋市）【前編】
- 10. 東南アジア最大級のファッションイベント「ジャカルタ・ファッション・ウィーク2017」
- 11. 悩む必要なし！面長さんのための最旬ショートカット大公開♡
- 12. 国家資格 ブラジルコーヒー鑑定士監修の新商品が登場！
- 13. 「GU」2018年春の新作が先行販売
- 14. 【ルック】オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー2018-19秋冬ウィメンズコレクション
- 15. ヘアクリップでできる簡単ヘアアレンジ７選！忙しい朝にもおすすめ♪
- 16. 初心者も安心！福岡・筑豊エリアのコテージやバンガローもあるキャンプ場5選
- 17. 【ルック】ジョン ローレンス サリバン2019春夏コレクション
- 18. 《ローラ メルシエ》2/27〜新発売「フローレス ルミエール ラディアンス パーフェクティング ファンデーション」でパーフェクトに輝くツヤ肌に
- 19. 女性に人気!?ボブはスタイリッシュでおしゃれなツーブロックに☆
- 20. 【育児マンガ】吸引分娩で娘の頭がとんでもない事に！の巻